Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 350 litre akaryakıt, 4 bin 215 paket sigara, 13 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 145 adet puro, 101 adet cep telefonu ele geçirilirken, resmi belgede sahtecilik suçu çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 5 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 9 olay çerçevesinde 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.İHA