Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan kurulan ve kapanan şirket verilerine göre Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 8 bin 765 oldu. Bu dönemde ülke genelinde kurulan kooperatif sayısı 191, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise 2 bin 197 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde Mayıs 2025’te 2 bin 197 şirket, 75 kooperatif ise tasfiye edildi. Bu dönemde Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı 2 bin 921, kapanan kooperatif sayısı 74, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 17 olarak açıklandı.

VAN’DA 2025 MAYIS AYINDA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından açıklanan rapora göre Van’da 2025 yılı Mayıs ayında 36 şirket, 3 kooperatif ve 16 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Van’da şirket kuruluşları 2025 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 25’lik bir azalma yaşadı.

Van’da 13 şirket ve 1 kooperatifin tasfiye edildiği bu dönemde, 19 şirket ve 6 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

Van’da 2024 yılı Mayıs ayında ise 48 şirket ve 12 Gerçek Kişi Ticari İşletme kurulmuş, 14 şirket tasfiye edilmişti. Bu dönemde 17 şirket ve 9 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

Van’daki bu ekonomik değişkenlik ve girişimcilik faaliyetlerinin geçen yıla kıyasla yavaşladığı görülüyor.