TÜİK tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları haziran ayı verilerine göre Türkiye genelinde 2024 yılının altıncı ayında trafiğe 198 bin 581 adet taşıtın kaydı yapıldı.

Haziran ayında ilk kez trafiğe çıkan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %14,6 azaldı.

VAN’DA BULUNAN TAŞITLARIN YÜZDE 37’Sİ OTOMOBİLDEN OLUŞUYOR

Buna göre Van’da 32 bin 413 otomobil, 6 bin 329 minibüs, 822 otobüs, 22 bin 912 kamyonet, 5 bin 805 kamyon, 6 bin 702 motosiklet, 862 özel amaçlı, 9 bin 512 traktör olmak üzere toplam 83 bin 528 motorlu taşıt bulunuyor.

Haziran ayında Van’da bin 738 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Noter aracılığıyla bir veya daha fazla el değiştirilerek devri yapılan bu taşıtların 847’si otomobil, 96’sı minibüs, 2’si otobüs, 595’i kamyonet, 29’u kamyon, 109’u motosiklet, 60’ı ise traktörden oluşuyor.

Van’da haziran ayında devri yapılan kara taşıtları sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,67 azaldı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BULUNAN MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI

Doğu Anadolu Bölgesi illerinde bulunan motorlu kara taşıtı sayısı ele alındığında en çok kara taşıtı bulunan ilin 224 bin 702 taşıtla Malatya, en az kara taşıtı bulunan ilin ise 10 bin 120 taşıt ile Hakkari olduğu görülüyor.

Van ise motorlu kara taşıtı sayısı bakımından 85 bin 357 taşıt ile bölge bazında 4’üncü sırada yer alıyor.