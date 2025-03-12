Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen anma programı; saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapıldı. Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bu vesileyle ben de bu toprakları bizlere aziz vatan yapan, hür, özgür bir şekilde yaşamamızı sağlayan, cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi ve bize gurur veren, okuduğumuzda göğsümüzü kabartan, gözlerimizi yaşartan bu değerli İstiklal Marşı'mızı yazan büyüğümüz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.

Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin tiyatro ve oratoryo gösterisi ile devam eden program; İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma dolayısıyla il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, vali yardımcıları İbrahim Gültekin, Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.