WanHaber – ÖZEL

Serin bir bölge konumunda bulunması sebebiyle turistlerin ilgisini çeken Van, her yıl olduğu gibi, bu yıl da binlerce turisti ağırlıyor. Yaz tatilini Van’da geçirmek isteyen başta İranlı olmak üzere yabancı turistler kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Alışveriş yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen çok sayıda turist, serin havası ve eşsiz doğasıyla bilinen Van’ı tercih etti.

Geçtiğimiz bayram öncesi otellerin doluluk oranı yüzde 85 seviyelerinde seyrederken, sıcaklıkların artmasıyla beraber Van Gölü’ne girmek, alışveriş yapmak ve kenti gezmek amacıyla Van’a gelen yerli ve yabancı turistler otellerin doluluk oranını üst seviyelere çıkardı.

Otellerdeki yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluk ise dikkat çekti.

Özellikle temmuz ayı başları ile birlikte Kapıköy Sınır Kapısı’ndan çok sayıda İranlı turist kente gelmeyi sürdürüyor.

Yabancı turistlerin yarattığı bu yoğunluğun bir süre daha devam edeceği ifade edildi.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci