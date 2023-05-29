Wanhaber – Özel

Cumhurbaşkanı 2. Tur oylaması tamamlandı ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Van’da 14 Mayıs tarihine göre, dün gerçekleştirilen seçimlerde kullanılan oy sayısında düşüş yaşandı.

707 bini aşkın seçmenin bulunduğu Van’da ilk turda seçimlere katılım oranı yüzde 78 dolaylarında olurken, dünkü seçimlere katılım oranı yüzde 72 civarlarında seyretti.

Cumhurbaşkanı 1. Tur oylamasında Van’da 556 bin 500’e yakın oy kullanılırken, dün yapılan 2. Tur oylamada kullanılan oy sayısı 501 bin 457’de kaldı.

Mehmet Salih Giyci