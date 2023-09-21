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WanHaber – ÖZEL

İçişleri Bakanlığı İl Göç Özel İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre ‘İkamet izni ile ülkemizde bulunan yabancıların illere göre dağılımı’ belli oldu.

14 Eylül 2023 tarihi itibariyle Türkiye geneli ikamet izni bulunan toplam yabancı sayısı 1 milyon 200 bin 325 kişi olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı İl Göç Özel İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan resmi verilerde, Türkiye’de en fazla yerleşik yabancı vatandaşın yaşadığı il sıralamasında İstanbul 608 bin 648 kişi ile birinci sırada yer alırken, Van toplam oturma izni bulunan yerleşik yabancı vatandaş sayısı ise bin 324 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2022 yılında Van’da oturma izni ile ikamet eden yabancı uyruklu sayısı 995 kişi olarak görülürken, İl Göç Özel İdaresi tarafından paylaşılan verilerde 2023 Eylül ayı itibari ile bu sayı 329 kişi artarak bin 324 oldu.

İkamet izni ile Türkiye’de en fazla 134 bin 73 kişiyle Rusya vatandaşları yer alırken, kısa dönem oturma izni ile yine 105 bin 548 kişi ile Rusya vatandaşları yer aldı. Öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de 16 bin 760 kişi ile en fazla İran vatandaşı yer alırken, aile ikamet izni ile ülkemizde 13 bin 181 bin kişi ile Azerbaycan vatandaşı birinci sırada yer aldı.

Haber: Fatma Öztürk