Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet bıçak, 1 adet satır ve 37 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen;

1 adet çalıntı araç, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 514 şahıs yakalanmış, 178 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.