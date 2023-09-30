Tahmini Okuma Süresi: dakika

Terörden arındırılan bölgede sismik tarama yapan ekipler, Van’daki Körkandil Dağı’ndaki araştırmalardan olumlu sonuç aldı. Sismik tarama sonrası sondaj kararı verildi ve plan hazırlandı.

Bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında Körkandil Dağı’nda sondaj kuyusu açılacağı öğrenildi. Sondajın 3 bin metre derinliği aşması bekleniyor.

Burada önemli ölçüde rezerv keşfi beklediklerini belirten uzmanlar, net rezerv tespiti için birkaç kuyu açmak gerektiğine işaret etti.

ŞEÇ'TE 12 KUYUDA ÜRETİM

Hâlihazırda bölgede Siirt, Batman ve Şırnak’ta petrol sondajları devam ediyor. Petrol çalışmaları özellikle Şırnak’ta yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz aralık ayında Şırnak’taki Gabar Dağı’nda keşfedilen 150 milyon varillik net petrol rezervinin keşfedildiği Şehit Esma Çevik (ŞEÇ) Petrol Sahası’nda, rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklanmıştı. Şu anda ŞEÇ Sahası’ndaki 12 kuyuda üretimin sürdüğü öğrenildi.

ŞAY-3'TE DE ÜRETİM BAŞLIYOR

Gabar’da Türkiye’nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği Şehit Aybüke Yalçın (ŞAY) Petrol Sahası’nda da ikinci kuyudaki çalışmalar tamamlandı. ŞAY-3 kuyusunda üretimin yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.

Böylece, Gabar’da açılan kuyu sayısı 15'e ulaşacak. Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahalarında, iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusu açılması planlanıyor.

Gabar'daki sahalardan günlük 100 bin varil üretime ulaşması hedefleniyor.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ / HABER7