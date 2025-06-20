Van’da gündüz saatlerinde güneşli bir hava hakimken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği bildirildi.

Ancak gündüz saatlerinde sıcak havalardan şikayet edilse de, akşam saatlerinde Van genelinde üşütecek kadar serin bir hava yaşanıyor.

Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 5 gün boyunca Van’da yağış gözükmüyor ve güneşli bir hava hakim olacak.

Van genelinde bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 26

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 26

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 26

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 32

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 25

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 27

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 32

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 29

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 27

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 30

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 30

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 27

Saray: Parçalı ve az bulutlu 28