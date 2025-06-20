Van’da gündüz saatlerinde güneşli bir hava hakimken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği bildirildi.
Ancak gündüz saatlerinde sıcak havalardan şikayet edilse de, akşam saatlerinde Van genelinde üşütecek kadar serin bir hava yaşanıyor.
Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 5 gün boyunca Van’da yağış gözükmüyor ve güneşli bir hava hakim olacak.
Van genelinde bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 26
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 26
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 26
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 32
Başkale: Parçalı ve az bulutlu 25
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 27
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 32
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 29
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 27
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 30
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 30
Özalp: Parçalı ve az bulutlu 27
Saray: Parçalı ve az bulutlu 28