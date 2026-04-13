Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 966 paket sigara, 200 adet cep telefonu, 80 kilogram tütün, 22 bin 430 adet ilaç, 584 adet muhtelif eşya ele geçirilmiştir.

Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 5 adet senet, 1 adet dekont, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet uzun namlulu silah (Ak-47), 9 adet tabanca, 16 adet silah parçası, 195 adet tabanca fişeği, 79 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 35 olay kapsamında 41 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.