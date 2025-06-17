Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 4 bin 56 paket sigara, 7 kilogram külçe altın, 20 litre etil alkol, 515 adet puro ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet ses ve görüntü kaydedici cihaz (kopya düzeneği) ele geçirilmiştir. Yağma (gasp) suçundan; 1 adet dekont ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 12 olay kapsamında 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.