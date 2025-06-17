Temmuz ayında İstanbul’da köprüye asılacak olan Van Spor FK bayrağı 2 gün boyunca dalgalanacak.

ŞANLI VAN SPOR BAYRAĞI 6-7 TEMMUZ’DA DALGALANACAK

Van Spor FK sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul’un gerdanlığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, kulübümüzün simgesi olan bayrağımız 6-7 Temmuz tarihlerinde iki gün boyunca gururla dalgalanacaktır. Bu anlamlı şampiyonluğun ardından, ayak izimizi yalnızca sahada değil, milletin gönlünde ve bu ülkenin kalbinde de bırakmanın onurunu yaşıyoruz.” denildi.

“VAN İÇİN NİCE ZAFERLERE”

Ayrıca emeği geçenlere teşekkür edilen paylaşımda, “Bu anlamlı jestin gerçekleşmesinde büyük emekleri bulunan:

* Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu’na

* Önceki dönem Millî Eğitim Bakanımız, kıymetli hemşerimiz Sayın Hüseyin Çelik’e,

* ⁠Kulüp Başkanımız Sayın Erol Temel’e,

* Yönetim Kurulu Üyemiz ve TFF Temsilcimiz Sayın Hatice Şule Gökırmak’a,

* Genel Sekreterimiz Sayın Gökhan Hanoğlu’na şükranlarımızı sunarız. Bu gurur hepimizin!

Van için, memleket için, nice zaferlere…” ifadelerine yer verildi.