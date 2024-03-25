Van, geleneksel kültürüyle öne çıkan bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gençlik Merkezleri arası 14 - 18 yaş arası gruplar arasında düzenlenecek olan Halk Oyunları Yarışması için son başvuru tarihi 01 Nisan 2024 olarak açıklandı.

Gençlik Merkezleri, katılımcıları ağırlamak ve başvuruları kabul etmek için bekliyor. Başvuru için en yakın gençlik merkezine gidebileceği duyuruldu.

Yarışmanın Geleneksel Düzenlemeli Dal kategorisinde yapılacağı ve birbirinden renkli halk oyunlarının sahneye konulacağı belirtilirken, yarışmaya ilginin büyük olması bekleniyor.