Van’ın İpekyolu, Tuşba ve Edremit merkez ilçelerinde ikamet eden gençlere verilecek eğitime 18 ila 30 yaşları arasındaki gençler başvurabilecek.
DAKA tarafından düzenlenecek Grafik Tasarım Eğitimi 27-31 Mayıs tarihleri arasında, Van'da bulunan DAKA merkez binasında düzenlenecek.
Başvuruların (daka.org.tr/duyurular/681) adresinden alınmaya başladığı eğitime, son başvuru 20 Mayıs günü saat 18.00’e kadar yapılabilecek.
Yüz yüze verilecek eğitimin başvuru sonuçları ise 23 Mayıs Perşembe günü başvurusu kabul edilen adaylara e-posta yoluyla bildirilecek.
Söz konusu eğitim, kendini grafik/tasarım konusunda geliştirmek isteyen gençler için fırsat olacak.
Kaynak: WanHaber/Zehra Boğatekin Akman