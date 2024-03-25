Akaryakıt fiyatlarının artmasının ardından Van’da şehirler arası yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla hafta sonuyla bağlanarak, 9 güne tamamlanan Ramazan Bayramı tatili, şehirler arası ulaşımı hareketlendirdi. 9 günlük tatil süresini farklı şehirlerde geçirmek isteyen Vanlılar yüksek bilet fiyatlarıyla karşılaştı.

Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gitmek veya buralardan gelerek bayramı Van’da geçirmek isteyen vatandaşlar yüklü bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Van-İstanbul arası tek koltuk bedeli bin 700 liraya ulaştı.

Buna göre Van’dan İstanbul’a veya İstanbul’dan Van’a gitmek isteyen 4 kişilik bir ailenin, gidiş-gelişi toplam 13 bin 600 liraya mal olacak.

YENİ ÜCRET TARİFESİ ŞU ŞEKİLDE;

Van-İstanbul arası bin 700 lira,

Van-Ankara arası bin 300 lira,

Van-İzmir arası bin 700 lira,

Van- Antalya arası bin 700 lira,

Van-Adana arası bin 200 lira,

Van-Bursa arası bin 700 lira.