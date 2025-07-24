Van başta olmak üzere il dışından 17 takımın katılım sağladığı "Van Gölü Futbol Şenliği" Van'da renkli görüntülerle başladı.

Van'da faaliyet gösteren futbol okullarının yanı sıra il dışından 17 takımın katıldığı "III. Van Gölü Futbol Şenliği" 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlu sporcuların katılımı ile Van'da 22-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Van futbolunun önemli isimlerinden adı Vanspor'la özdeşleşen kaptan Zeki Yılmaz'ın öncülüğünde Van'da gerçekleşen Van Gölü Futbol Şenliğine veliler de büyük ilgi gösterdi. Turnuvada genç yetenekler de hünerlerini gösteriyor.

Kaptan Zeki Yılmaz, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada; “Altyapıya büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için daha iyi futbolcu olmaları için hocalarımızın da özverili çalışmaları ile Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

Yılmaz, bu tür turnuvaların süreceğini söyledi.