15 Mayıs itibariyle Hz. Ömer Cami ibadete kapatılırken, cami altında faaliyet gösteren 92 esnafın da Haziran ayı sonuna kadar pasajı tamamen boşaltması bekleniyor. Yıllardır aynı yerde geçimini sağlayan esnaflar, Wanhaber’e süreci değerlendirdi.

“YILLARIMIZI BURAYA VERDİK”

1990-91’den bu yana Hz. Ömer Cami altındaki pasajda esnaf olduğunu belirten Cengiz Rençber, “34 yıldır burada emek veriyorum. Babam 1982’den beri buradaydı. Şu an toplamda 92 esnaf var. Her birimizin ailesi, çalışanı var. Yaklaşık 500-600 kişilik bir geçim kaynağı burası. Bizim şu anda herhangi bir desteğimiz yok. Tek ümidimiz; Sayın Valimiz, İl Müftümüz ve Vakıflar Genel Müdürümüz. Verdikleri söze güveniyoruz. O söz olmasa bu kadar esnafı buradan çıkarmak mümkün değildi.” dedi.

“DAHA MODERN BİR YAPI OLACAK”

Yapılan bilgilendirmeye göre cami altındaki yeni pasajın 6 ay içinde tamamlanmasının planlandığını, yılbaşından sonra işlerine geri dönmeyi umduklarını belirten esnaf Rençber, “Hz. Ömer Cami’nin projesi hazır. Yeni yapı şu anki halinden 60 cm daha yukarıda olacak, parka doğru biraz kayacak. Daha modern, güvenli, günümüz şartlarına uygun bir yapı olacak. Ama bu süreçte hiçbirimize geçici yer tahsis edilmedi. Talepte bulunduk, fakat uygun görülmedi. Bu nedenle eşyalarımızı evimize taşıyoruz. Dışarıda kiralar çok yüksek. Şu ana kadar sadece 5-6 esnaf başka bir yerde dükkan tutabildi, geri kalan hepimiz geçici olarak işsiz kaldık.” sözlerine yer verdi.

“GEÇİMİMİ SAĞLAMAK İÇİN NE İŞ OLURSA ÇALIŞACAĞIM”

Cengiz Rençber, ailesinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu dile getirerek, “5 nüfusum var, her biri bana bakıyor. Şoförlük olur, servis olur, seyyar satış olur; ne iş olursa çalışacağım. Çünkü geçinmek zorundayım.” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK ACELEYE GETİRİLDİ, MAĞDURUZ”

Esnaf Cengiz Öztürk ise; “Süreç çok hızlı gelişti, esnafa zaman tanınmadı. Bize ‘Kısa sürede boşaltacaksınız, ihale yapılacak ve en geç 6 ay içinde yeniden dükkânlarınıza döneceksiniz’ denildi. Ama bu süreçte bize zaman tanımadılar. Birkaç ay süre verilseydi, borçlarımızı biraz olsun ödeyebilirdik. Yaz sezonuydu, işler biraz açılacaktı. Ama aceleye getirildi. Yer bulamadık. Şimdi nereye gideceğimiz belli değil.” dedi.

“KİRALAR ÇOK UÇUK

Öztürk, dışarıdaki kiraların çok yüksek olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü; “Ciddi borç içindeyiz. Eşyalarımızı eve taşıyoruz, çünkü dışarıda kiralar çok uçuk. İstanbul’dan mal getirdik, tüccara borçlandık. Şimdi o çekleri, o borçları nasıl ödeyeceğiz? Gerçekten çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Ay sonuna kadar burayı tamamen boşaltmamız gerekiyor. Ama geçici de olsa bir yer bile tahsis edilmedi. Şimdi ne yapacağımızı bilemiyoruz. Evet, caminin ve pasajın yeniden yapılması elbette güzel bir şey ama bu süreçte bizler ciddi anlamda mağduruz.” sözlerine yer verdi.