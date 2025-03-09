İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce açıklanan ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2024 yılı evlenme verilerine göre Türkiye’de 568 bin 395 evlilik yapıldı. Aynı dönemde evliliklerin en az yapıldığı ay ise 26 bin 856 evlilik ile Ocak ayı oldu.

TÜİK tarafından paylaşılan rapora göre geçtiğimiz yıl Van’da 7 bin 440 evlilik gerçekleşti.

Van’da 2024 yılında evliliklerin en az yapıldığı ay ise 293 evlilik ile Mart ayı oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce açıklanan istatistik raporunda Van’da ay ay evlilik rakamları şu şekilde oldu;

2024 yılı Ocak ayı: 439

2024 yılı Şubat ayı: 369

2024 yılı Mart ayı: 293

2024 yılı Nisan ayı: 346

2024 yılı Mayıs ayı: 524

2024 yılı Haziran ayı: 582

2024 yılı Temmuz ayı: 909

2024 yılı Ağustos ayı: 958

2024 yılı Eylül ayı: 922

2024 yılı Ekim ayı: 803

2024 yılı Kasım ayı: 757

2024 yılı Aralık ayı: 538