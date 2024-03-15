VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van’ın 3 ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulayacak.
Bugün yapılacak kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler şu şekilde;
TUŞBA:
09.00 – 12.00 saatleri arasında; Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi.
16.00 – 18.00 saatleri arasında; Kelle, Beyüzümü Mahalleleri.
İPEKYOLU:
16.00 – 18.00 saatleri arasında; Baklatepe, Aşağıgölalan, Yukarıgölalan, Erçek, Karagündüz, Ilıkaynak, Bostaniçi, Yukarıgüneyce Mahallelerinde
MURADİYE:
16.00 – 18.00 saatleri arasında; Doğangün, Akçaçay, Otlakbaşı, Kuşçu, Sarımemet, Kelle, Sürüyolu, Akbulak, Dağören, Erişen, Esenkoç Mahallelerinde
Kaynak: Wanhaber : Oktay Dincer