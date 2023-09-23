Wanhaber / Ramazan Çetin
Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, planlı bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Van’da bazı ilçelerde bugün elektrik kesintisi uygulanacak.
İŞTE KESİNTİNİN OLACAĞI YERLER
ERCİŞ
09.00 – 17.00 saatleri arasında Çelebibağı Mahallesi Dere Mevkii, Sondurak Mevkii, Avamaz Mevkii, Mağara Konutları, Kotalt Evleri ve Buna Bağlı Sokaklarda.
İPEKYOLU
09.00 – 17.00 saatleri arasında Ağzıkara, Yatıksırt, Yukarı Güneyce, Aşağı Güneyce, Dibekli Mahalleleri, Sıhke Toki, Bostaniçi Toki Ve Kevenli Tokide.
TUŞBA
09.00 – 17.00 saatleri arasında Kalecik Tokilerde.
ÇATAK
09.00 – 17.00 saatleri arasında Su Geldi, Konalga, Dokuzdam, Sırmalı, Köyleri Ve Bunlara Bağlı, Tanrıverdi, Şıvgınlı, Yukarı Uşak, Yolgeçen, Dönemeç, Şapur, Beğendik, Küllüce, Dursunlar Ve Gelincik Mezraları. Dokuzdam Baz İstasyonu, Sırmalı Baz İstasyonu, Küllüce Telekom Gsm Civarında.