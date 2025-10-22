Kentte dünden bu yana devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Van-Bahçesaray kara yolunda etkili olan yağışla 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

Kar ve yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek bir süre bekledi.

A A 20251022 39483583 39483573 V A N I N Y U K S E K K E S I M L E R I K A R Y A G I S I Y L A B E Y A Z A B U R U N D U

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda olumsuzlukların yaşanmaması için karla mücadele çalışması yaptı.

Sürücülerden Zeki İltemiş, mevsimin ilk kar yağışını yolda karşıladıklarını söyledi.

Ekiplerin yolda çalışma başlattığını belirten İltemiş, "Bahçesaray'dan Karabet Geçidi'ne kadar rahat bir şekilde çıktık. Ekipler burada çalışma yapıyor. Kış mevsimimiz başladı diyebilirim. Bu mevsim bizim için zorlu geçiyor." dedi.

A A 20251022 39483583 39483582 V A N I N Y U K S E K K E S I M L E R I K A R Y A G I S I Y L A B E Y A Z A B U R U N D U

A A 20251022 39483583 39483574 V A N I N Y U K S E K K E S I M L E R I K A R Y A G I S I Y L A B E Y A Z A B U R U N D U

A A 20251022 39483583 39483575 V A N I N Y U K S E K K E S I M L E R I K A R Y A G I S I Y L A B E Y A Z A B U R U N D U

A A 20251022 39483583 39483576 V A N I N Y U K S E K K E S I M L E R I K A R Y A G I S I Y L A B E Y A Z A B U R U N D U

A A 20251022 39483583 39483577 V A N I N Y U K S E K K E S I M L E R I K A R Y A G I S I Y L A B E Y A Z A B U R U N D U

Kaynak: AA