Kentte dünden bu yana devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Van-Bahçesaray kara yolunda etkili olan yağışla 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

Kar ve yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek bir süre bekledi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda olumsuzlukların yaşanmaması için karla mücadele çalışması yaptı.

Sürücülerden Zeki İltemiş, mevsimin ilk kar yağışını yolda karşıladıklarını söyledi.

Ekiplerin yolda çalışma başlattığını belirten İltemiş, "Bahçesaray'dan Karabet Geçidi'ne kadar rahat bir şekilde çıktık. Ekipler burada çalışma yapıyor. Kış mevsimimiz başladı diyebilirim. Bu mevsim bizim için zorlu geçiyor." dedi.