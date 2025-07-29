İpekyolu ilçesinde hizmet veren kuyumcu dükkânı, doğaya duyarlı yaklaşımıyla dikkat çekti. Tadilat çalışmaları sırasında karşılarına çıkan yaşlı ceviz ağacını kesmek yerine yaşatmayı tercih eden iş yeri sahipleri, ağacın bulunduğu noktaya özel bir alan ayırdı. Gövde kısmı camla çevrilen ağaç, estetik bir dokunuşla iş yerinin iç mimarisine uyumlu hale getirildi.

"Biz bu ağaca kıyamadık, çünkü üzerinde bir hayat var"

İHA muhabirine konuşan esnaf Yunus Baytok, meyve veren ve üzerinde canlıların yaşadığı ağaca kıyamadıklarını belirtti. Daha önceki esnafın da hiçbir şekilde ağaca dokunmadığını ifade eden Baytok, "İlk gördüğümüzde kararımız netti, kesmeyeceğiz.

Zaten bizden önce burada esnaflık yapanlar da ağacı kesmemiş. Biz de kesmeyi hiç düşünmedik. Neden düşünelim ki? Ağaç canlı. Meyvesi var, yaprakları var. Üzerinde böcekler, kuşlar yaşıyor. Bu ağaca kıyamazdık. Dükkanın tam kapısında olmasına rağmen yine de kesmeyi düşünmedik. Asırlık bir ağaç bu 100 yıllık bir ömrü var" dedi.

"O bizimle, biz onunla yaşıyoruz"

Son günlerde ülkenin birçok noktasında orman yangınlarının meydana geldiğini hatırlatan Baytok, "Türkiye’de, dünyada her yer yanıyor. Bu yüzden bizim de içimiz yanıyor. O yangınlarda sadece ağaçlar değil; böcekler, kuşlar, çiçekler, nice canlılar da yok oluyor. Böyle bir ortamda kalkıp da elimizdeki ağacı kesmek, ne insaniyete ne de vicdana sığar. Bu ağaç bizimle yaşayacak. Dükkânımızda yeri başımızın üstündedir.

Peygamber Efendimizin de bir hadis-i şerifi var, ‘Kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizde bir fidan varsa onu dikin’ buyuruyor. Böyle bir ümmetin mensubu olarak biz nasıl bir ağacı kesebiliriz? Bize yakışmaz. Ağacımızla birlikte uzun yıllar yaşayacağız inşallah. Sulamasını yapıyoruz, bakımını yapıyoruz. Ona her türlü önemi veriyoruz. O bizimle, biz onunla yaşıyoruz. İkimiz de canlıyız. Aramızda bir fark yok" diye konuştu.