Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2025 yılı Mart ayı verilerinde doğal gaz dağıtım şirketlerinin abone ve serbest tüketici sayılarının illere göre dağılımını gösteren raporda Türkiye genelinde toplam doğal gaz abone sayısı 21 milyon 199 bin 447 olarak açıklandı. Aynı dönemde, ülke genelindeki serbest tüketici sayısı ise 822 bin 506 olarak kayıtlara geçti. Doğal gaz abone sayısında İstanbul, 5 milyon 553 bin 973 abone ile ilk sırada yer alırken, Ardahan 11 bin 333 abone ile en az abone sayısına sahip il oldu.

Güncel verilere göre, Van'da ise doğal gaz abone sayısı 158 bin 625’e yükseldi. Aynı dönemde, Van’daki doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 8 bin 354 olarak açıklandı. Bir önceki dönem verilerinde Van'ın doğal gaz abone sayısı 158 bin 133 olarak açıklanmıştı. Van’ın doğal gaz abone sayısı yüzde 0,31 oranında artış gösterdi.

2025 yılı Mart dönemi raporunda doğal gaz dağıtım şirketlerinde nihai tüketiciye satılan doğal gaz miktarına bakıldığında ise Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketinin satış miktarı 49,55 milyon Sm3 olurken, ülke içindeki satış payı ise yüzde 0,94 olarak kayıtlarda yer aldı.