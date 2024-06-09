İşsizlik rakamlarının yüksek olduğu Van’da, bazı özel sektörler, İŞKUR üzerinden personel bulabilmek için ilana çıktı. Çok sayıda “personel alımı” ilanının yayınlandığı İşkur Van sayfası üzerinden detaylar da paylaşılıyor.

İş arayanların işkur internet sitesi üzerinden iş ilanlarının detaylarına ulaşması mümkün.

HANGİ MESLEKLERDEN ALIM YAPILACAK?

İşte İŞKUR aracılığı ile istihdam edilmek üzere yayımlanan farklı pozisyonlardaki personel alımı ilan başlıkları;

Organizasyon sorumlusu, aşçı, market elemanı, hemşire, konfeksiyon işçisi, mekanik bakım onarımcısı, mantar toplayıcısı, kaynakçı, sekreter, servis elemanı, ilan ve reklam satıcısı, çocuk gelişimi öğretmeni, fırıncı, bulaşıkçı, sigorta acentesi teknik personeli, muhasebeci, laboratuvar teknikeri, kasiyer, akıllı bina otomasyon sistemleri bakım onarımcısı, aşçı yardımcısı, ebatlama makinesi operatörü, e-ticaret ve pazarlama elamanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, akaryakıt satış elemanı, overlokçu, inşaat işçisi, kamyon şoförü, insan kaynakları yönetimi meslek elemanı, güzellik uzmanı, güvenlik elemanı, emlak danışmanı, mağaza müdürü, kasap, ambar/depo görevlisi, ortacı (tekstil), kalite kontrol sorumlusu, minibüs şoförü, manav, inşaat mühendisi, ahşap mobilya imalat ustası, bagaj taşıyıcısı, genel alan temizleme görevlisi, okul öncesi öğretmeni, marangoz, elektrik – elektronik teknisyeni, mimar, ekskavatör operatörü, fırıncı…