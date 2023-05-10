Wanhaber- Özel

Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan eski belediye binası ve müze arazisi üzerinde hayata geçirilecek olan çok amaçlı kent meydanının yapımı sürüyor.

Cumhuriyet Caddesi’ne farklı bir imaj kazandıracağı söylenen ve şehir merkezini rahatlatacak çok amaçlı kent meydanının yapımının devam ettiği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen ve yapımına 19 Aralık 2022’de başlanan çok amaçlı kent meydanının çalışmalarının 9 Eylül 2023 tarihinde bitirilmesi amaçlanıyor.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik