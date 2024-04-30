Van’da 22 Aralık 2023 tarihinde yağan kar yağışı ile birlikte düşen çığlar sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 4 aydan bu yana ulaşımın sağlanamadığı yolda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 ile 5 metreyi bulduğu bölgede 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar büyük titizlikle devam ederken hafta içi yolun açılma planlanıyor.

"Çığ altında kalan minibüs ortaya çıktı"

22 Aralık 2023 tarihinde gelen çığ nedeniyle yol kapanınca vatandaşlar ağaçlarını yola bırakıp yaya Bahçesaray ilçesine gitti. Gece gelen başka bir çığ bir yolda bırakılan hafif ticari araç ile minibüsün üzerine düştü.

Minibüs yoldan yaklaşık 100 metre uçuruma sürüklenirken, hafif ticari araç ise yolda kaldı. Karayolları ekipleri ile vatandaşların yardımıyla araç kardan temizlenip bölgeden çekilerek ilçeye götürüldü.

Minibüs ise olay yerinde kaldı. Yaklalık 4 aydır kar altına kalan minibüs, karların erimesiyle küçük bir bölümü ortaya çıktı.

Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.