Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, özellikle fay hattı olan bölgelerde afet risklerini en aza indirmek amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Bir firma tarafından 2 araç ve 5 personelle ilçe merkezinin tamamında, tüm tehlike ve riskleri dikkate alan senaryolar ile kentsel yenileme ve dönüşüm planlamasına girdi sağlayan mikro bölgeleme etüt raporu hazırlanması için çalışmalar yapıyor.

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İlçeye gelen ekipler tarafından sondaja başlanırken, bir ayda çalışmaların tamamlanarak gerekli raporların hazırlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA