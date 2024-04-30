Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, özellikle fay hattı olan bölgelerde afet risklerini en aza indirmek amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Bir firma tarafından 2 araç ve 5 personelle ilçe merkezinin tamamında, tüm tehlike ve riskleri dikkate alan senaryolar ile kentsel yenileme ve dönüşüm planlamasına girdi sağlayan mikro bölgeleme etüt raporu hazırlanması için çalışmalar yapıyor.

İlçeye gelen ekipler tarafından sondaja başlanırken, bir ayda çalışmaların tamamlanarak gerekli raporların hazırlanması hedefleniyor.