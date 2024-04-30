2024 yılı Ocak-Mart döneminde Van’ın ihracat rakamları 6 milyon 211 bin dolara ulaşırken, aynı dönemin ithalat rakamları 6 milyon 707 bin dolar oldu.

VAN’DA MART AYINDA İHRACAT GİRDİSİ İTHALAT GİDERLERİNİN ALTINDA KALDI

2024 yılı Mart ayında Van’ın ithalat çıktısı 3 milyon 468 bin dolara ulaşırken, ihracat girdisi 2 milyon 128 bin dolar oldu.

Van’ın ihracat girdisinde, 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 18,8’lik düşüş saptandı. 2024 yılı Mart ayı ithalat çıktısında ise 2023 yılının aynı ayına oranla yüzde 21 oranında artış görüldü.

2024 yılı Mart ayında Van’da 3 milyon 468 bin dolar olan ithalat çıktısı, 2 milyon 128 bin dolar olan ihracat girdisini, 1 milyon 340 bin dolar aştı.

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mart ayında %73,8 iken, 2024 Mart ayında %75,5'e yükseldi.



Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan, 20 milyar 343 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mart döneminde %63,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde %75,8'e yükseldi.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Mart ayında ihracatta ilk sırayı yine Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 749 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 288 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 265 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 189 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 172 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,5'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 900 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 632 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 146 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 902 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 407 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,4'ünü oluşturdu.