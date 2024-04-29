Sıfır otomobil fiyatlarında yükseliş devam ederken ikinci el otomobil satışlarında da daralma devam ediyor. Araç sahibi olmak isteyenler de taşıt kredilerindeki faiz oranlarını takip ediyor ancak faiz oranlarını görenler gözlerine inanamıyor. Taşıt kredisi faizleri ise son 22 yılın zirvesine ulaştı, 11.7 puan birden yükselmiş oldu. Taşıt kredisi faizleri ise yüzde 45.29’dan yüzde 57.03’e fırladı.

Faiz oranları gündemden düşmüyor, vatandaşların gözü kredi faiz oranlarında... Show TV'de yer alan habere göre son bir haftada ihtiyaç ve konut kredileri frene bastı. Taşıt kredilerinde durum tam tersi.

Taşıt kredisinin faiz oranları son 22 yılın zirvesini gördü.

Son bir haftada taşıt kredisi faiz oranı yüzde 45.29'dan yüzde 57.03'e çıktı. Neredeyse yüzde 12 artış gerçekleşti.

Taksit tutarları bankadan bankaya değişirken maksimum 400 bin TL'lik taşıt kredisi kullanılabiliyor.

AYLIK ÖDEME PLANI

36 ay vadeyle çektiğinizde aylık taksit tutarı 24 binden başlıyor, 34 bin TL'yi bulan bankalar da var.

Uzmanlara göre taşıt kredisi faizlerindeki artışın geçen haftaya özel olabileceği kaydedilirken, oranların tüketimi azaltmak için de bu seviyeye çıkarıldığı da görüşler arasında.

Son 10 yılın mart ayı araç satışları ortalamasına bakıldığında yüzde 50'lik bir artış var.