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WanHaber-ÖZEL

Van İl Kızılay Kadın Teşkilatı’nın Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Sanat Parkı'nda düzenlemiş olduğu "Kızılay Kadınları Eğitime Katkı Sunuyor" adlı etkinlik, iki günlük mesaisini bugün tamamlıyor.

İhtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen kermeste gönüllü kadınlar evlerinde hazırladığı yiyecekler ve bağışçılar tarafından destek amaçlı verilen el işi ürünler satışa sunuldu.

“Kızılay kadınları eğitime katkı sunuyor” sloganı ile başlatılan sosyal destek kermesinde, ihtiyaç sahibi çocuklara gerekli destek sağlanacak.

Van İl Kızılay Kadın Teşkilatı Başkanı Kübra Ozkay, yaptığı açıklamada, “Kermesimizden elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kırtasiye malzemesi alınacak. 29-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz bir kermes bu. Kermesimiz son gününde daha yoğun katılımlı oldu, gıda ağırlıklı bir kermes oldu.

Hem İl Kızılay Kadın Teşkilatı olarak aşevimizde yaptığımız ürünlerimiz var, hem de bağışçılarımızın desteklediği züccaciye ürünleri var. Çocuklarımız yararına bir şeyler yapıyor olmak bizleri gururlandırıyor” ifadelerine yer verdi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci