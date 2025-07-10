Van, Türkiye’nin en büyük küçükbaş hayvan varlığına sahip illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Canlı Hayvan Pazarı, kentteki besiciler için sadece bir ticaret alanı değil, aynı zamanda geçim kaynağının merkezi. Pazardaki kapanma nedeniyle Vanlı besiciler hayvanlarını satamazken, alıcılar da güvenli ticaret ortamına ulaşamıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni yayılan şap serotipi SAT1 nedeniyle aldığı kararla, tüm hayvan satış yerleri 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı. Hayvancılığın kalbi konumundaki Van’da pazarın kapalı kalmasıyla beraber ticaret tamamen durmuş durumda.

“AŞILAMA TAMAMLANDIKÇA PAZARLAR AÇILACAK”

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada, SAT1 serotipine karşı aşılama çalışmalarının hızla sürdüğünü ve bugüne kadar 6 milyon doz aşının sahaya gönderildiğini duyurdu. 20 Temmuz’a kadar 2.6 milyon doz daha sevk edilecek. Aşılama çalışmaları tamamlandıkça, pazarlar kademeli olarak yeniden açılacak.

Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin veteriner hekim sahada aktif görev yapıyor. Aşılamaların belli bir orana ulaşmasının ardından, Van’daki pazarın da yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Bakanlık ayrıca, sosyal medyada yayılan bazı eksik ve yanıltıcı bilgilere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Resmi duyuruların sadece Bakanlık kanallarından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.