Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van’a dair hava tahmini raporunu yayımladı. Buna göre Van’da bugün çok bulutlu bir hava ile birlikte yağmur ve karla karışık yağmur gözükecek. Yağışların yarından itibaren yağmur yeklinde devam etmesi öngörülüyor.

Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı olarak yağmur ve karla karışık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması, 1800 metre ve üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

UYARI YAPILDI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için uyarıda bulundu. Uyarıda; “Sabah saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, 1800 m rakım ve üzeri bölgelerde kuvvetli ve yer yer yoğun (5-20 cm, yer yer 20 cm ve üzeri kar örtüsü) kar yağışı bekleniyor, Yüksek ve eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, yağış anında kuvvetli rüzgar, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu