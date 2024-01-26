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Meteorolojik verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA…

Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, zaman zaman yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteorolojik verilere göre; öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri kar örtüsü), Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü) bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çiziliyor.

VAN GENELİNDE BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE:

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı -8 / 2 C

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı -11 / -4 C

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -13 / -1 C

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı -14 / 2 C

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -8 / 2 C

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -6 / 0 C

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı -8 / 2 C

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı -9 / 1 C

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -18 / 1 C

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -17 / 0 C

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -8 / 2 C