Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarında yaşanan artış ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da boğulma vakaları arttı.

Tuşba Belediyesi ekipleri, jandarma ve polis teşkilatları ile birlikte Van Gölü’nde yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sahilde piknik yapan vatandaşlara ‘Şakalaşmak amacıyla suya girilmez’, ‘Dip çekimi fazladır’, ‘Akıntı fazlalığı nedeniyle boğulma riski fazladır’ şeklinde uyarı ile boğulma vakalarına şahit olunması durumunda yapılması gerekenlerin yer aldığı el ilanları dağıttı.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatları ile Van Gölü’nün Çarpanak Adası bölgesi ile bataklık, uçurum ve sığ olan yerlere ‘Bu alanda yüzmek tehlikeli ve yasaktır’, ‘Acil durumlarda 112’yi arayın’, ‘Uyarılara uymayanlar hakkında 5326 sayılı kanuna göre idari yaptırım uygulanır’ şeklinde uyarı levhaları da asan belediye ekipleri, yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi ve bu tür üzücü olayların asgari seviyeye indirilmesi maksadıyla vatandaşları şuurlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışmalarının yaz sezonu boyunca devam edeceğini kaydettiler.İHA