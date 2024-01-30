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TBB Risk Merkezi'nin açıkladığı verileri göre Van'da Ocak ayında 169, Şubat ayında 128, Mart ayında 141, Nisan ayında 94, Mayıs ayında 110, Haziran ayında 74, Temmuz ayında 87, Ağustos ayında 85, Eylül ayında 74, Ekim ayında 84, Kasım ayında 116, Aralık ayında ise 108 senet protesto edildi.

TBB verilerine göre 2023 yılında Van'da bin 270, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 2 bin 68, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 3 bin 158, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 8 bin 138 senet protesto gördü.

BÖLGE İLLERİ PROTESTOLU SENET SAYISI DAĞILIMI

2023 yılında Malatya'da 2 bin 21, Erzurum'da bin 557, Van'da bin 270, Elazığ'da 646, Erzincan'da 386, Muş'ta 379, Ağrı'da 355, Iğdır'da 316, Kars'ta 283, Bitlis'te 294, Bingöl'de 214, Hakkari'de 243, Ardahan'da 136 ve Tunceli'de 38 senet protesto edildi.

Protestolu senet sayısının en yüksek kaydedildiği iller; İstanbul, Konya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Manisa, Balıkesir, Kocaeli, Adana, Aydın, Muğla, Hatay, Denizli, Mersin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ordu, Sakarya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Erzurum olarak açıklandı.