Van Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Belediyenin Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle nisan ayında başlatılan ücretsiz BESYO hazırlık kursları büyük bir başarıya imza attı.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde görevli deneyimli antrenörler tarafından verilen kurslarda, öğrenciler hem spor salonlarında hem de açık alanlarda düzenli antrenman programlarına tabi tutuldu. Yaklaşık altı ay süren yoğun hazırlık sürecinin ardından kursiyerler, Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) programlarına yerleşildi.

Sınav sonuçlarına göre kursa katılan 40 öğrenci; beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve spor yöneticiliği gibi bölümlere yerleşerek üniversite öğrencisi olmaya hak kazandı. Ayrıca 17 öğrenci de spor liselerine yerleşerek spor alanındaki eğitimlerine lise düzeyinde sürdürme imkânı buldu.