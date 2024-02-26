Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin sert geçtiği 2 bin rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı yerleşim yerlerinde besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor.

Gürpınar ilçesine bağlı Topçudeğirmeni (Şahmanıs) Mahallesi ile çevre mahallelerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, güne erken saatlerde başlayarak ahırların yolunu tutuyor.

Karla kaplı ahırların çatılarında ve çevresinde biriken karları temizleyen besici aileler, daha sonra yaz aylarında istifledikleri otları yorucu bir çalışmayla beyaz örtünün altından çıkarıp hayvanlarına yediriyor.

1 ile 3 kilometre uzaklığa getirilip beslenen küçükbaş hayvanlar, zaman zaman burada yavrularını doğuruyor. Hayvan sahipleri, üşümemeleri için kuzuları hazırladıkları heybeye koyup binek hayvanlarla evlerine götürüyor.