Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci, Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Emine Gülçin Ay, Dt. Şebnem Kartal ve İlçe Sağlık Müdürlerinin katılımıyla 1. Basamak Sağlık hizmetlerinin aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışma düzeni, riskli gebe takipleri, kanser taramalarının durumları, sağlıklı hayat merkezlerinin işleyişi, halk sağlığı laboratuvarının işleyişi, 1. basamak disiplin hizmetlerinin standardizasyonu konuşuldu.
Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin