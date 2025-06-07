Van’da Kurban Bayramı heyecanı tüm hızıyla sürerken, bayramın ikinci gününde halkın ekmek ihtiyacını karşılamak üzere açık olacak fırınlar belirlendi. Van Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre, Kurban Bayramı'nın 2. günü olan bugün toplam 24 fırın hizmet verecek.

Bayram boyunca vatandaşların mağdur olmaması adına belirlenen nöbetçi fırınlar, kentin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösterecek. İşte Van'da bayramın 2. günü açık olacak fırınlar ve adresleri:

Mistarım Unlu Mamulleri – Sıhke Caddesi, Hidayet Camii yanı

İskele Ekmek Fabrikası – Şerefiye, Ferit Melen Caddesi

Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi

Trabzon 4 Ekmek Fabrikası – Erciş Yolu

Aslı Ekmek Fırını – Hacıbekir Mahallesi, Sebze Hali yanı

Göktat Ekmek Fabrikası – Bostaniçi, Dörtyol Kavşağı

Van Gölü Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi

Başit Ekmek Fırını – Şabaniye Mahallesi

Dural Taş Ekmek – Serhat Mahallesi

Başak Taş Ekmek – İpekyolu Caddesi

Sofi Baba Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi

Toprak Ekmek Fabrikası – Orhan Doğan Caddesi

Özgül Taş Ekmek – Artos İş Merkezi Arası

Yeni Şafak Fırını – Şafak Mahallesi

Şekerler Ekmek Fabrikası – Gölbaşı Caddesi (2 şubesiyle)

Terzioğlu Taş Ekmek – Halilağa Mahallesi

Balka Taş Ekmek – Hafıziye, Eski Cezaevi Caddesi

Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi

Haktan Unlu Mamulleri – Erciş Yolu üzeri, Shell Petrol yanı

Kevenli Taş Ekmek – Kevenli TOKİ

Elif Unlu Mamulleri – Gölbaşı Caddesi

İbrahimoğulları Unlu Mamulleri – Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Sebze Yolu üzeri

Aslı Ekmek – Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Sebze Yolu üzeri