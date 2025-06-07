Van’da Kurban Bayramı heyecanı tüm hızıyla sürerken, bayramın ikinci gününde halkın ekmek ihtiyacını karşılamak üzere açık olacak fırınlar belirlendi. Van Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre, Kurban Bayramı'nın 2. günü olan bugün toplam 24 fırın hizmet verecek.
Bayram boyunca vatandaşların mağdur olmaması adına belirlenen nöbetçi fırınlar, kentin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösterecek. İşte Van'da bayramın 2. günü açık olacak fırınlar ve adresleri:
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Mistarım Unlu Mamulleri – Sıhke Caddesi, Hidayet Camii yanı
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İskele Ekmek Fabrikası – Şerefiye, Ferit Melen Caddesi
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Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi
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Trabzon 4 Ekmek Fabrikası – Erciş Yolu
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Aslı Ekmek Fırını – Hacıbekir Mahallesi, Sebze Hali yanı
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Göktat Ekmek Fabrikası – Bostaniçi, Dörtyol Kavşağı
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Van Gölü Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi
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Başit Ekmek Fırını – Şabaniye Mahallesi
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Dural Taş Ekmek – Serhat Mahallesi
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Başak Taş Ekmek – İpekyolu Caddesi
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Sofi Baba Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi
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Toprak Ekmek Fabrikası – Orhan Doğan Caddesi
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Özgül Taş Ekmek – Artos İş Merkezi Arası
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Yeni Şafak Fırını – Şafak Mahallesi
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Şekerler Ekmek Fabrikası – Gölbaşı Caddesi (2 şubesiyle)
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Terzioğlu Taş Ekmek – Halilağa Mahallesi
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Balka Taş Ekmek – Hafıziye, Eski Cezaevi Caddesi
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Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi
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Haktan Unlu Mamulleri – Erciş Yolu üzeri, Shell Petrol yanı
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Kevenli Taş Ekmek – Kevenli TOKİ
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Elif Unlu Mamulleri – Gölbaşı Caddesi
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İbrahimoğulları Unlu Mamulleri – Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Sebze Yolu üzeri
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Aslı Ekmek – Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Sebze Yolu üzeri