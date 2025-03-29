Bayram tatilinin başlaması ile birlikte birçok vatandaş dünden bu yana araçlarıyla yola koyuldu. Bayram için farklı bir ile gitmeyi tercih edenlere de önemli uyarılar yapılıyor. Bayram sevincine gölge düşmemesi için bütün sürücülerin kurallara uymaları ve uzmanların önerilerine azami dikkat göstermeleri isteniyor.

Uzun yola çıkacak olan Vanlılar da son birkaç gündür araç bakımları için sanayinin yolunu tutuyor. Bayram tatili arifesinde yola çıkacak sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan uzmanlar, yapılacak bakım ve kontrollerin araçların verimli kullanılabilmesi ve güvenli bir seyahat için önem taşıdığını vurguluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından ise sosyal medya hesapları üzerinden sık sık sürücülere uyarılar yapılıyor.

“YOLA ÇIKMADAN ARAÇ BAKIMI ŞART”

Yola çıkacak sürücülere güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulunan uzmanlar, motor ve sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemli olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, “Araç bakımı aracın uzun yola çıkmadan önce yapılan periyodik kontrolleri olarak biliniyor. Bakım aracın verimli çalışması için çok önemlidir. Aracın yağ bakımı, antifriz kontrolü, lastik kontrolleri ve fren balatası bakımları çok önemli. Uzun yola çıkmadan önce yine basit olarak görünen cam suyu kontrol edilmeli. Kazaların en büyük etkenlerinden birisi ise lastik bakımları. Kesinlikle lastik kontrollerimizi de sağlamamız gerekiyor" şeklinde uyarılarda bulundu.

“SIK SIK MOLA VERİLEREK YOLA DEVAM EDİLMELİ”

Uzmanlar, “Bayram tatilimizin zehir olmaması için lütfen araçlarımızı hızlı kullanmayalım, emniyet kemerimizi takalım. Yola çıkmadan önce tüm işlemlerimizi eksiksiz bir şekilde tamamlayalım. Özellikle şoför arkadaşlar çok dikkat etmeli. Uyku problemi yaşanmaması için mutlaka dinlenmeli, yorgun olmamalı, hem ailemizin hem de karşı taraftaki insanların yaşantısı için azami dikkat edilmeli. Sık sık mola verilmeli ve mutlaka mola verilince kısa süreliğine de olsa yürümek ihmal edilmemeli. Sürüş esnasında dikkat dağıtıcı elektronik ürünler kullanılmamalı ve yüksek sesli müziklerden uzak durulmalı. Yağışlı yollarda hız düşürülmeli ve özellikle tüm trafik işaret levhalarına dikkat edilerek ilerlenmeli ve güvenle seyahat tamamlanmalı” uyarılarında bulundu.

“LÜTFEN TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYALIM”

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarı da ise, “Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım ki bayram sevinçlerimiz acıya dönüşmesin. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında can kayıplarını % 45 oranında azaltıyor. Trafik kurallarına harfiyen uyalım ki bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Asla aşırı hız yapmayalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun.” denildi.