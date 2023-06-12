WanHaber – Özel

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni olan Turgut Yaşar öncülüğünde 7 yıl önce başlatılan ve birçok ile yayılan ‘Endülüs Okuma Projesi’nde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

‘Endülüs Okuma Projesi’ sayesinde binlerce öğrenciye okuma fırsatı sunan proje birçok kentte yayıldı. Süphan Kültür Merkezinde, Endülüs Okuma Projesi’nin öncüsü olan Turgut Yaşar’a plaket verilirken, dereceye giren öğrencilere ise ödüller verildi.

Endülüs Okuma Projesi’nin ödül törenine, Edremit İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit İlçe Belediye Başkan Vekili Abdullah Ekinci, Kurum Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“EN BÜYÜK TEŞEKKÜR KİTABI OKUYAN ÖĞRENCİLERE…”

Endülüs Okuma Projesi ödül töreninde konuşan Edremit İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, “Hocamızın projesi, ilçe milli eğitimin ve belediyemizin desteği ile gerçekten çok güzel bir uygulama alanı bulmuş. Böyle pırıl pırıl gençlerimize hitap edecek, hayat bulmuş projeye sarf ettikleri gayret için hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Ozan Balcı’nın talimatları ile kentte büyük bir okuma seferberliği başlatıldığına vurgu yapan Kaymakam Erdem; “Sevgili gençler malumunuz sayın Valimizin Van’da göreve başlaması ile beraber büyük bir okuma, kitap, kültür hareketi başlatıldı.

Sayın Valimizin göreve başlaması ile beraber toplam 2 milyon adet kitabı Van’da okullarımıza dağıttık. İnanın bir yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz okuma etkinlikleri ile bütün öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık. Aslında hocamızın 7 yıl önce başlattığı projeyi valilik olarak üstlenmiş olduk.

İl Milli Eğitimimiz üstlenmiş oldu, Büyükşehir belediyemiz üstlenmiş oldu, Edremit belediyemiz üstlenmiş oldu. İnanın bu projemiz bütün ilde 1.2 milyon nüfusa ulaşan Van ilinde öğrencisinden velisine herkese ulaşmaya gayret ediyor.

Ben bu duygu ve düşüncelerle başta projeyi başlatan hocamız ve ona destek veren milli eğitim gönüllülerimiz ve şu anda bu işi devam ettiren öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Hepsini kutluyorum ama en büyük teşekkürü de kitabı okuyan öğrencilerimize yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Endülüs Okuma Projesi ödül töreni dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ile tören sona erdi.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin