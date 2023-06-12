Wanhaber / Özel

2022 – 2023 Eğitim Öğretim sezonu, 16 Haziran Cuma günü dağıtılacak olan karnelerin ardından sona erecek. Öğrenciler, dinlenebilmek için uzun süreli yaz tatiline başlayacak.

Eğitim – öğretimde son haftaya girilmesi nedeniyle öğrenciler ve aileleri şimdiden karne heyecanı yaşamaya başladı.

Son hafta olması nedeniyle öğrencilerde rehavetin de başladığı ve birçok okulda öğrenci sayısının oldukça azaldığı gözleniyor.

Van’da 300 binden fazla, ülkemiz genelinde de 18 milyonu aşkın öğrenci, Cuma günü karne aldıktan sonra uzun soluklu yaz tatiline başlayacak.

HAFTASONU SINAV VAR

Bu arada 17 ve 18 Haziran tarihlerinde öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek.

Cumartesi ve Pazar günü AYT, TYT ve YDT oturumları ile ter dökecek olan öğrenciler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almaya çalışacak.

Ramazan Çetin