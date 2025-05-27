Kentteki yol ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için asfalt çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, onlarca araç ve personel ile sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Erciş Merkez Eski Emniyet Caddesi, Şehitler Caddesi ve Manolya Kavşağı'nda toplam 500 metrelik alanda asfalt çalışması yapılıyor. 30 araç ve 70 personel ile yürütülen çalışmalarda ilk olarak asfalt sökümü ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Daha sonra ekipler, bitümlü sıcak karışım (BSK) serimi yapıyor.

Tamamı Van Büyükşehir Belediyesinin idari işgücü ve öz kaynaklarıyla yapılan çalışmalarda, yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan asfalt sökülerek yerine sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Büyük bir özveri ile yürütülen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı belirtildi.