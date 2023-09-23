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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Ağustos ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok şirket Malatya'da kurulurken, Malatya'yı 50 şirketle Van, 34 şirketle Erzurum, 29 şirketle Elazığ, 12 şirketle Bitlis izledi.

Ağustos ayında Bingöl'de 15, Ağrı'da 11, Muş'ta 7, Erzincan'da 6, Iğdır'da 6, Kars'ta 7, Hakkâri'de 12, Tunceli'de 6 şirket kurulurken, Ardahan'da ise 3 şirket kuruldu. Verilere göre Ağustos ayında Van'da 50 şirket, 3 kooperatif, 10 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu.

Bu ayda 10 şirket, 2 kooperatif tasfiye olurken, 11 şirket, 6 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Geçen yılın Ağustos ayına oranla Van'da kurulan şirket sayısında düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Van'da 79 şirket, 2 kooperatif, 17 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulmuştu.

Bu ayda 7 şirket, 1 kooperatif tasfiye olurken, 3 şirket, 9 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapanmıştı. Ağustos ayında bölge illeri Bitlis'te 12 şirket ve 5 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 5 şirket tasfiye oldu. Yine Bitlis'te bu dönemde 1 şirket, 1 kooperatif ve 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Hakkâri'de Ağustos ayında 12 şirket, 1Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı.

Muş'ta Ağustos ayında 7 şirket, 2 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 3 şirket ise tasfiye oldu. Muş'ta Ağustos ayında 1 şirket, 2 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapadı. Van'da Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos döneminde 509 şirket, 19 kooperatif, 130 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 68 şirket ve 5 kooperatif ise tasfiye kararı aldı.

Yine bu periyotta Van'da 64 şirket, 5 kooperatif, 125 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kepenk indirdi. Bu süreçte geçen yıla oranla kurulan şirket, kooperatif ve Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısında artış olduğu görüldü. 2023'ün ilk 8 ayında, 2022'in ilk 8 ayına göre kurulan şirket sayısı %3,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %19,5 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %72,9 arttı.

2023'ün ilk 8 ayında, 2022'in ilk 8 ayına göre kapanan şirket sayısı %0,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %21,2 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %2,6 azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %13,9 AZALIŞ OLDU

Ağustos 2023'te, Ağustos 2022'ye göre kurulan şirket sayısı %13,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %39,7 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %80,4 arttı. Ağustos 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %0,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %0,7 azalış olup kapanan kooperatif sayısında %5,6 artış oldu.

AĞUSTOS 2023'TE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %20,9 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %12,6 kurulan kooperatif sayısı %20,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %3,7 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %17,3 kapanan kooperatif sayısı %15,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %41,6 azalış gerçekleşti.

AĞUSTOS 2023'TE TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

2023 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 10.844 şirket ve kooperatifin %85,7'si limited şirket, %11,1'i anonim şirket, %3,1'i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,1'i İstanbul, %10,7'si Ankara, %6,1'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

AĞUSTOS 2023'TE KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

2023 yılında toplam 85.570 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 73.568 limited şirket, toplam sermayenin %75,0'ini, 9.926 anonim şirket ise %25,0'ini oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre %2,6 oranında arttı.

AĞUSTOS'TA BİN 51 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Ağustos 2023'te kurulan bin 51 yabancı ortak sermayeli şirketin 644'ü Türkiye, 44'ü İran, 41'i Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1.051 yabancı ortak sermayeli şirketin 105'i anonim, 946'sı limited şirket olurken, 2023 yılında kurulan şirketlerin 1.160'ı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 403'ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 395'er adet olmak üzere Gayrimenkul acenteleri ve İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %67,5'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

Van bölge gazetesi