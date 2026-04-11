Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Van’da afete maruz 164 bölgenin bulunduğunu belirterek, bu yıl yaşanan çığ felaketinin ardından bir bölgenin daha bu kapsama alınmasının planlandığını söyledi.

Van’da afet risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulutaş, afete maruz alanların geçmişte yaşanan doğal afetler nedeniyle yerleşime uygun görülmeyen bölgelerden oluştuğunu ifade etti.

Van’da özellikle sel ve heyelan kaynaklı risklerin öne çıktığını belirten Ulutaş, “İlimizde afete maruz toplam 164 bölge bulunuyor. Bu da aslında 164 yanlış yerleşim alanı anlamına geliyor. Söz konusu bölgeler, geçmişte afetlerden etkilenmiş ve artık yerleşime izin verilmeyen alanlar olarak tanımlanıyor.” dedi.

Afete maruz bölgelerin her yıl güncellendiğini aktaran Ulutaş, “Afete maruz bölgelerin 74’ü su kaynaklı, yani sel ve taşkın riski taşıyan alanlardan oluşurken, 46’sı ise heyelan kaynaklı. Deprem riskinin yanı sıra diğer afet türleri de dikkate alındığında, Van’ın oldukça çeşitli afet risklerine sahip olduğu görülüyor. Nitekim ilimizde hemen hemen tüm afet türleri yaşanmış durumda.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu bölgede bulunan haneler için hak sahipliği çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Ulutaş, yeni alanın da eklenmesiyle birlikte afete maruz bölge sayısının 165’e çıkmasının beklendiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Bu kapsamda, afete maruz bölgeler her yıl güncellenerek yeniden değerlendiriliyor. Ayrıca bu yıl bir ilçemizde meydana gelen çığ felaketi sonrası, söz konusu bölgede bulunan 13 haneye hak sahipliği ilan edilmesi planlanıyor. Bu alanın da afete maruz bölge olarak ilan edilmesiyle birlikte, il genelindeki afete maruz bölge sayısı 165’e yükselecek.”