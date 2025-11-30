Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında Van’dan 2 muhtelif arsanın da olduğu 47 ilde 340 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracak.

Van’da satışa çıkarılacak arsalar İpekyolu ve Edremit ilçesinde bulunuyor.

Müzayede Van, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak illerindeki arsalar için yapılacak.

Açık arttırma ile satılacak olan muhtelif arsalara yüzde 25 peşinat 24 ay vade veya peşin ödemede yüzde 20 indirim ile sahip olunabilecek.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR

Kentsel Dönüşüm Başbakanlığı tarafından, Van’ın İpekyolu ilçesi Şafak mahallesi ve Edremit ilçesi Kurubaş mahallesindeki arsaların satışı yapılacak.

MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırmalar, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da İstanbul Küçükçekmece TOKİ Hizmet Binası konferans salonu ve Ankara İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle’sinde gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten üzerinden de www.emlakmuzayede.com teklif verilebilecek.