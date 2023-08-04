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WanHaber – ÖZEL

5. Van Denizi Bisiklet Festivali bugün yoğun katılımla başladı. Birçok ilden bisikletliler, ilk gün kampının kurulduğu Kale yanındaki Atatürk Kültür Parkı’nda toplanmaya başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin Vangölü Aktivistleri Derneği koordinesinde 5. kez düzenlediği festivalde, birçok ilden ve İran’dan bisikletliler katılım gösteriyor.

Dün geceyi Kale Atatürk Parkı’nda kurdukları çadırlarda geçiren bisiklet severlere, bugün sabah saatleri ile birlikte yeni bisiklet severler katılmaya başladı.

Günlük farklı yerlerde konaklayarak 8 günlük festivali tamamlayacak olan bisiklet severler, Van Gölü’nün etrafında 11 Ağustos’a kadar pedal çevirecek.

İlk sene 60 kişinin katıldığı festivalde, bu yıl başvuruların yoğun olduğu belirtilirken, kampın 250 kişi ile sınırlı tutulduğu kaydedildi.

Yaklaşık 250 sporcunun pedal çevireceği festivale, 150 sporcu il dışından, 80 sporcu Van ve Bitlis’ten ve 20 sporcu ise İran’dan katılıyor.

Van Gölü’nü korumak ve tanıtmak amacı ile düzenlenen festivalde 430 kilometrelik yol 8 gün boyunca pedallanacak.

“FESTİVALİMİZ RAĞBET GÖRÜYOR”

Festivalin fazlası ile rağbet gördüğünü söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, “Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Van Denizi Bisiklet Festivalimize 250 sporcumuz katılım sağlıyor. İlk duyuruya çıktığımızda yüksek sayıda başvuru oldu. Festivalimize gerek yurtiçinden gerek yurtdışından oldukça büyük ilgi gösterildi. Festivale daha günler kala şehir dışından misafirlerimiz geldi, bisikletliler geldi” dedi.

“BİSİKLETLİLER VAN SOKAKLARINI GEZİYOR”

Bir çok bisikletlinin il dışından günler öncesinden Van’a geldiğini, cadde ve sokakları gezdiğini anlatan Özel; “Van sokaklarında bisikletlilerimiz kenti geziyor. Bu durum turizm açısından da çok önemli. İlginin fazla olması hem ilimizi, hem Van Gölü’nü tanıtmada büyük önem taşıyor.

Bu parkuru insanların bu kadar ilgiyle tercih etmesi iyi bir iş yaptığımızı göstermesi açısından önemlidir. Festivali 5. defa yapmamız ve geleneksel hale getirmemiz de son derece önemli. Bu festival, bölgenin tanıtımına önemli katkı sunuyor. Artık burası da bisiklet severler için önemli bir parkur, Türkiye’de tercih edilen önemli yerlerden biri oldu. Bu festival ulusal ve uluslararası anlamda büyüdü ve dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ HEM TANITIM HEM FARKINDALIK”

Festivalle hem Van Gölü’nü tanıtmayı hem de gölün kirliliğinin önüne geçmek için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel; “Amacımız hem Van Gölü’nü tanıtmak hem de Van Gölü’yle ilgili bir farkındalık oluşturmak. Van Gölü’nde kuraklığın etkileri de artık gözle görülecek şekilde ortada. Bu festival ve benzeri etkinliklerimizle Van Gölü’ne dikkat çekiyoruz” şeklinde konuştu.

“BAŞKA VAN GÖLÜMÜZ YOK”

Van ve Bitlis halkının bu festivale sahip çıkması gerektiğini belirten Özel, şunları söyledi; “Başka Van Gölümüz yok. Biz sahiplenmezsek bu doğal güzellik kaybolur. Aslında hem tanıtım hem farkındalık, hem sahiplenme, hem bir koruma sağlama amacı var burada.

Festival kapsamında çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Van’da başlayıp, Gevaş, Tatvan, Nemrut Kraterleri, Ahlat, Erciş, Mavi Bayraklı Plajda kamplar yaparak insanları gölle buluşturuyoruz. Bizim sloganımız da var; ‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ diye. Van Gölü’ne yönelik güzel bir mesajımız da var aslında. Misafirlerimiz de şu an sosyal medyadan farkındalık mesajı veriyorlar. Van halkı ve Bitlis halkının bu festivale sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum.”

“250 BİSİKLETLİ KATILIYOR”

Van Büyükşehir Belediyemizin himayesinde, Van Valiliğimiz, Bitlis Belediyesi, ve illerimizdeki diğer ilçe belediyelerinin katkısıyla düzenliyoruz bu festivali. 250 gönüllü sporcumuz katılım sağlıyor. 150 tanesi şehir dışı, 20 tanesi yurtdışı ve diğerleri Van’dan ve Bitlis’ten katılım gösteren bisikletliler. Başvurular çok fazla oldu ama biz 250 kişi ile sınırlandırmak zorunda kaldık. Herkese ilgisi için teşekkür ediyorum” dedi.

Festivale Ankara’dan katılım sağlayan Ankara Bisiklet Meclisi Genel Sekreteri Murat Dumrul da Wanhaber’e açıklamalarda bulundu.

“VAN’IN GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ OLARAK BURAYA GELDİK”

Kamp süreci boyunca Van Gölü etrafında dolaşacaklarını söyleyen Ankara Bisiklet Meclisi Genel Sekreteri Murat Dumrul ise, “Van Gölü’nü korumak maksatlı yapılan bu festivale katkı vermek amacıyla gittiğimiz vilayetlerde Van’ın gönüllü elçileri olarak çalışmak için buraya geldik.

Festivali düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Van’ımızın meşhur yemeklerinden tadıyoruz. Van içerisinde gezdik, bugün kale ve müzeyi gezmeyi hedefliyoruz, ortam çok güzel, mutluyuz, memnunuz. Kamp sürecimiz boyunca Van Gölü çevresinde dolaşacağız, günlük konaklama şeklinde ilerliyoruz, çadırlarımızı yarın başka bir noktaya toplayacağız. Bu konuda Van’da ki arkadaşlarımız yardımcı oluyor” diye konuştu.

8 gün sürecek olan festival, çeşitli yerlerde kurulacak kamplarla 11 Ağustos’a kadar devam edecek. 8 günlük festivalde bisikletliler 430 kilometrelik Van Gölü etrafını pedallayacak.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk