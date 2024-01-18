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Van’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. Ancak yapılan çalışmalarla yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açıldı. Yolu ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısı 7’ye düşerken, ekipler çalışmalarını bu bölgelerde sürdürüyor.

Bahçesaray ilçesinde 1, Başkale ilçesinde 3 ve Gürpınar ilçesinde de 3 olmak üzere toplam 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda. Karla mücadele ekipleri, söz konusu 7 yerleşim yerinin yolunu da ulaşıma açabilmek için yoğun bir tempo ile çalışıyor