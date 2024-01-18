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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 09 -16 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 299 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 195 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 61 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 32 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 22 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 7 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 5 araca-sürücüye makas atmak, 4 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 araca-sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 3 araca/sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 2 araca-sürücüye abartı egzoz maddelerinden işlem yapılırken, 13 araç trafikten men edildi.